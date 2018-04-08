مقتل 4 مسلحين وتوقيف 252 آخرين في مصر

أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، عن مقتل 4 مسلحين، على الأقل وتوقيف 252 شخصاً، في اليوم التاسع والخمسين للعملية العسكرية الشاملة بأنحاء البلاد.

جاء ذلك في بيان عسكري (رقم 18) متلفز، تضمن نتائج مبدئية لخطة “المجابهة الشاملة”، التي انطلقت في الـ 9 من فبراير/ شباط الماضي تحت عنوان “سيناء 2018″، وتستهدف مواجهة مسلحين في سيناء (شمال شرق) ودلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، دون تحديد مدة العملية.

وأعلن البيان الذي بثه التلفزيون الحكومي، أن العمليات أسفرت خلال الأيام الماضية عن نتائج منها “قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير وكرين للعناصر الإرهابية أسفر عن مقتل عدد من التكفيريين (لم يحدد)” .

وأوضح أنه تم ” القضاء على 3 عناصر تكفيرية شديدي الخطورة والقبض على فردين آخرين وسط سيناء”، كما تم القضاء على عنصر تكفيري شمال سيناء، دون تفاصيل أكثر.

وألقي القبض على 252 فرداً من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه فيهم، وفق المصدر نفسه.

واستنادًا إلى البيانات العسكرية السابقة، يرتفع عدد القتلى إلى 167 مسلحاً على الأقل، بخلاف 24 متشددًا وعدد الموقوفين إلى 3942 شخصاً (تم الإفراج عن عدد كبير منهم لم يحدد) منذ بدء العملية الشاملة بالبلاد حتى الساعة الـ 5:30 (ت.غ)، وفق رصد الأناضول.