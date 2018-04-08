فاروق الباز: مصر أخطأت في ملف سد النهضة وكان عليها مساعدة إثيوبيا (فيديو)‎

قال العالم المصري الدكتور فاروق الباز، عضو المجلس الاستشارى العلمى لرئاسة الجمهورية، أن بلاده أخطأت في ملف سد النهضة الإثيوبي، مشيراً إلى أن مصر كان يجب عليها بناء السد بنفسها، والمشاركة في كل خطواته.

وانتقد الباز عبر استضافته في برنامج”الحياة اليوم” مع الإعلامي خالد أبو بكر بفضائية الحياة مساء السبت حالة التجاهل من قبل الجانب المصري خلال السنوات الماضية، وتحديداً منذ إعلان إثيوبيا رغبتها في بناء السد،بدلاً من تجاهلها، ومطالبتها باتخاذ خطوات محددة في منتصف الطريق.

وذكر العالم المصري المتخصص في علم الجيولوجيا” إحنا الغلطانين، ولم نتحدث أو نتعاون في هذا الأمر منذ البداية، وكان يجب على مصر استغلال خبرتها في بناء السدود لبناء السد الإثيوبي بما لايضر بأي طرف، بل وبشروط مصرية، لكن للأسف هذا لم يحدث”.

وعن مستقبل الطاقة في مصر، قال الباز ” لست قلقاً على مستقبل الطاقة في مصر، لأن مصر لديها بدائل ضخمة وكافية للتصدير للعالم وأوروبا تحديداً، خاصة من الطاقة الشمسية.

في نفس السياق، قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن بلاده تدرس حالياً جدوى عقد الاجتماع الثانى لمفاوضات سد النهضة، بعد الاجتماع الأول الذي منذ يومين في الخرطوم، مشيراً إلى أن مصر ملتزمة بالاتفاق القانوني الحاكم للدول الثلاثة، والوثيقة الملزمة لكافة الأطراف ،ومن ثم لا يمكن لمصر أن تقبل بأى شكل من الأشكال انتهاك هذه الوثيقة”.

وذكر المتحدث الرسمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه”كل يوم” بفضائية “أون إي” مساء السبت أن الاجتماع القادم قد يكون خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر.

وعن قلق مصر تجاه الأمر، قال أبو زيد أن الوقت ليس فى صالح أحد، والقلق المصرى بغض النظر عن أنه كبير أو صغير فأنه طبيعى ومشروع،هناك موضوعات يكاد يكون اتفقنا عليها بينما هناك نقاط تحتاج إلى نقاش أكثر ووضوح فى الرؤية أكثر”.

يذكر أن المفاوضات بين الدول الثلاث “مصر-السودان-إثيوبيا” قد مرت بمرحلة تعثر خلال الفترة الماضية، إلا أن تم استئناف الأمر بالاجتماع الأول منذ يومين الذي ضم وزراء الري والخارجية والمخابرات في كل دولة حيث عرف إعلامياً بـ”الاجتماع التساعي” من أجل الوصول إلى صيغة اتفاق تجاه الأمر.