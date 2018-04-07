شاهد.. أول فيديو لزفاف شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

بدأ منذ قليل حفل زفاف الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب والمطرب حسام حبيب في فيلته بمنطقة العبور.

وظهرت شيرين وهي ترتدي فستانًا أبيض رقيقًا وتسريحة شعر ناعمة، كما رقصت في الزفة مع حسام بصحبة ابنتيها هنا ومريم.

واقتصر الحفل على حضور المقربين لهما فقط وأسرتيهما، دون تواجد يذكر من الفنانين حتى الآن.

وكان الصحفي الشهير ربيع هنيدي وهو صديق مقرب من النجمة المصرية، كشف أن موعد زفافها هو اليوم السبت، وقام بتهنئتها وحسام حبيب على الزواج عبر صفحته بموقع إنستغرام.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم اكتفى النجمان المصريان بنشر صورة لسورة “الفلق” عبر صفحتهما على السوشيال ميديا، للتعبير عن خوفهما من الحسد بعد انتشار خبر زواجهما، وانهالت عليهما آلاف التعليقات من قبل متابعيهما حول صحة الخبر وموعد الزواج دون أي تعليق منهما.