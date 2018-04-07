نقل صحفي مصري متهم بـ”الإرهاب” إلى سجن شديد الحراسة قرب القاهرة

نقلت الجهات الأمنية في مصر، اليوم السبت، رئيس تحرير موقع “مصر العربية”، الكاتب الصحفي عادل صبري، إلى سجن شديد الحراسة في إحدى المناطق الصحراوية، قرب القاهرة.

وكانت النيابة العامة قررت حبس صبري 15 يومًا، بعد 24 ساعة من احتجازه للتحقيق معه في تهمة “إدارة وتأسيس موقع إلكتروني دون ترخيص”، إلى جانب بعض التهم الأخرى.

وقالت مصادر مقربة من صبري، إن “قوة أمنية نقلته اليوم من قسم شرطة الدقي، إلى سجن الأمن المركزي بالكيلو 10.5 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي”.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن الفريق القانوني الخاص بالكاتب الصحفي “استفسر عن سبب هذا القرار، لكن تعذّر الحصول على سبب واضح لذلك”.

ويواجه صبري اتهامات بالانضمام لجماعة “إرهابية” محظورة هي جماعة “الإخوان المسلمين”، والترويج لأفكارها وسياستها عبر موقعه، إلى جانب نشر أخبار كاذبة.

يذكر أن موقع “مصر العربية” يعمل في مصر منذ قرابة 5 سنوات، وتم حجبه منذ فترة ضمن عدة مواقع تم حظرها من قبل السلطات المصرية، إلا أنه عاد للنشر مرة أخرى خلال الأيام الماضية.

وعادل صبري، كاتب وصحفي مصري، وعضو نقابة الصحفيين، وعمل لأكثر من 20 عامًا في جريدة الوفد، إلى جانب كونه أحد مؤسسي بوابة الوفد الإلكترونية تزامنًا مع ثورة 25 يناير 2011.