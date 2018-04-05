مصر تسلم شحنة مساعدات إنسانية لليمن (صور)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، عن مساعدات إنسانية إلى اليمن، سيتم إرسالها على شحنتين، وهي مكونة من 10 أطنان من الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد إن وزارة الخارجية قامت بالتنسيق مع وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى الهلال الأحمر المصري، بإعداد وتجهيز المساعدات.

وأضاف أبو زيد أن ناصر حمدي أن سفير مصر لدى السعودية وغير المقيم باليمن، سيقوم باستقبال المساعدات في الرياض وتسليمها إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تمهيدًا لنقلها إلى اليمن.