سفير السودان لدى القاهرة: ملتزمون باتفاقية النيل مع مصر (فيديو)

قال السفير السوداني في القاهرة، إن بلاده ملتزمة باتفاقية تقاسم مياه النيل الموقعة بين مصر والسودان في العام 1959، مشيرًا إلى أن وجهة النظر السودانية تتلخص في أن النيل يجب أن يكون ساحة للتعاون لا الصراع.

وقال عبد المحمود عبد الحليم، إن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى مصر فتحت صفحة جديدة من التعاون الشامل والمتكامل بين البلدين، موضحًا أن العلاقات المصرية السودانية قائمة على المصداقية والمكاشفة وحل القضايا العالقة وتحقيق المصالح المشتركة.

وأضاف، في لقاء خاص مع “إرم نيوز”، أن المرحلة المقبلة في العلاقات بين البلدين ستشهد العديد من الاجتماعات على مستوى وزراء الخارجية والوزراء الفنيين واللجنة العسكرية والأمنية، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول لجميع المشكلات القائمة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وعن أزمة سد النهضة وموقف السودان منها، أكد السفير عبد المحمود أن السودان ملتزم باتفاقية مياه النيل الموقعة بين مصر والسودان عام 1959، لافتًا إلى أن أزمة سد النهضة ثلاثية، ولا بد من اتفاق الدول الثلاث إثيوبيا ومصر والسودان على حل يناسب جميع الأطراف، وأن يعرف الجميع أن نهر النيل هو ساحة للتعاون وليس للنزاع.