مصر تعتزم إجراء أول انتخابات محلية منذ 2008 العام المقبل

أعلن متحدث باسم البرلمان المصري، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعتزم إجراء انتخابات الإدارات المحلية خلال الربع الأول أو الثاني من العام المقبل 2019.

وستكون هذه أول انتخابات محلية تشهدها مصر منذ العام 2008.

وقال المتحدث باسم البرلمان المصري، صلاح حسب الله: إن مجلس النواب سينتهي خلال دور الانعقاد الحالي من قانون الإدارة المحلية، الذي يعد ضرورة حتمية لإجراء انتخابات المحليات.

وتأتي تصريحات المتحدث الرسمي للبرلمان على الرغم من تأكيد وزير الشباب والرياضة المصري، خالد عبدالعزيز، على إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام الحالي 2018.

كما سبق أن قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل أمام البرلمان، في مارس آذار 2016: إن الانتخابات المحلية قد تجري في الربع الأول من 2017، لكن ذلك لم يحدث، بحسب رويترز.

لكن المتحدث باسم البرلمان أشار إلى أن هذا التأخير يرجع إلى الانتظار لحين إصدار قانون الإدارة المحلية، ثم صدوراللائحة التنفيذية للقانون بعد خمسة أشهر تقريبًا، وتصديق الرئيس عليه ليتم البدء بعد ذلك في إجراءات الانتخابات.

وتعيش مصر بلا مجالس محلية منذ يونيو/ حزيران 2011، عندما صدر حكم قضائي بحلها في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عامًا في الحكم. وكان المسؤولون الحكوميون المحليون يعملون وحدهم على إدارة شؤون المحليات دون أي رقابة من مجالس محلية منتخبة.