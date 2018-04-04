“الداخلية المصرية” تكشف تفاصيل احتجاز رئيس تحرير موقع “مصر العربية”

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، تفاصيل احتجاز رئيس تحرير موقع “مصر العربية” المستقل، الصحفي عادل صبري، بعدما ألقت القبض عليه من مقر الصحيفة مساء أمس الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان إن الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ألقت القبض على رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكتروني، بسبب قيامه بإدارة الموقع دون ترخيص بالمخالفة للقانون.

وأشار البيان إلى أنّ معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات تم تبادلها مع قطاع الأمن الوطني، أكدت قيام عادل صبري (56 عامًا) ومقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة بإدارة موقع إلكتروني تحت مسمى “موقع مصر العربية الإلكتروني” دون ترخيص بصورة مخالفة للقانون.

وأضافت أنه “عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الموقع المشار إليه الكائن بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، حيث تم ضبط المذكور لقيامه بإدارة الموقع المشار إليه بالمخالفة للقانون الخاص بتنظيم الاتصالات ورفع المحتوى على شبكة المعلومات الدولية دون ترخيص وذلك من خلال إحدى الشركات”.

وتابع البيان أن “المذكور خالف القانون الخاص بتراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية، وذلك لإدارة المنشأة محل الفحص بدون ترخيص”، لافتة إلى أنه جرى “التحفظ على مقر الشركة تحت تصرف النيابة العامة وبداخلها 38 جهاز حاسب آلي مستخدمة في إدارة الموقع”.

وأوضح البيان أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهم على النيابة التي باشرت التحقيق”.