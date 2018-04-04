أحكام بالسجن المؤبد والمشدد ضد 190 إخوانيًا في “قضية المغارة” بصعيد مصر

أصدرت محكمة مصرية اليوم الأربعاء، أحكامًا متفاوتة بالسجن المؤبد والمشدد ضد 190 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “قضية المغارة” في محافظة سوهاج بصعيد مصر جنوب البلاد، من بينهم 66 محبوسًا، وهروب الباقين.

وجاءت أحكام محكمة جنايات سوهاج بالسجن المؤبد لـ 35 متهمًا، فيما قضت بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا ضد 61 متهمًا، والمشدد 10 سنوات لـ 62 متهمًا، والسجن 5 سنوات لـ 26 آخرين، و 3 سنوات لـ 6 متهمين، في الوقت الذي قضت فيه المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عامين.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2015 عندما وردت المعلومات إلى ضباط الأمن الوطني بسوهاج، عن وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربي، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم، بعد ثورة 30 يونيو 2013.