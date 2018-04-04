موسى مصطفى موسى يكشف عن مستقبله السياسي بعد خسارة الرئاسة

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية المصرية التي أجريت مؤخرًا، إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحركات في الشارع المصري، من خلال نشاط الحزب وإعداد كوادر لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.

وأضاف رئيس حزب الغد في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أن حزب الغد سيخوض الانتخابات القادمة سواء كانت المحليات أو البرلمان، مشيرًا إلى أن الحزب يعمل منذ الآن على التواجد بقوة في الشارع المصري، خاصة بعد الانتخابات الرئاسية التي كانت بمثابة انتشار لاسم الحزب وكوادره.

وردًا على سؤال “إرم نيوز” بشأن إمكانيه خوضه الانتخابات البرلمانية القادمة، وتصدره قائمة انتخابية، قال موسى: “سنخوض انتخابات المحليات، وننتظر القانون الجديد المقرر لإجراء الانتخابات البرلمانية، لحصد 50 مقعدًا في البرلمان المصري.

وعن تصدر الأصوات الباطلة، بأكثر من ضعف الأصوات التي حصل عليها، قال موسى “هذا لايؤرقني، لأن الأصوات الباطلة علي وعلى الرئيس السيسي، أنا في المركز الثاني، وليس الأصوات الباطلة، وأنا في النهاية ابن مصر، وفوتت الفرصة على أعداء الوطن”.

واختتم رئيس حزب الغد حديثه بالقول “لاشك أن خوضي الانتخابات كان إضافة للحزب وانتشاره في الشارع المصري، والقادم سيكون أفضل لنا”.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الإثنين الماضي عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية لمدة أربع سنوات، في الانتخابات التي أجريت في البلاد مؤخرًا، وحصل السيسي على أصوات 21 مليون و835 ألفًا بنسبة 97%، في حين حصل منافسه المرشح موسى مصطفى موسى على 656 ألفًا بنسبة 2.9%.