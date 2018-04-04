مصر.. إحالة 72 مسؤولًا وعاملًا بالقطاع الأثري للمحاكمة العاجلة

أحالت النيابة الإدارية في مصر ،اليوم الأربعاء، 72 مسؤولًا وعاملًا بقطاع الآثار في محافظة المنوفية، شمال البلاد، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة لاتهامهم بواقعة تدمير معلم أثري هام.

وجاء في قرار الإحالة أن المتهمين اشتركوا في تدمير جزء كبير من التل الأثري بمنطقة قويسنا عبر رفع ملايين الأمتار من الرمال الأثرية والاستيلاء على آثار تقدر بنحو 5 ملايين جنيه.

وشملت قائمة المتهمين مدير عام منطقة آثار المنوفية، ومدير متحف محافظة كفر الشيخ، ومسؤول المنطقة الأثرية بقويسنا، وأخصائي الأمن بمنطقة قويسنا، ومسؤول الوعي الأثري بالمنوفية، بالإضافة إلى 40 مفتشًا أثريًا بمنطقة قويسنا.

وفتحت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة بعد ورود بلاغ من أحد الأثريين حولها، قبل أن تبدأ النيابة العامة في استدعاء المسؤولين عن الموقع الأثري في القضية رقم (249 لسنة 2017 ).

وكشفت تحقيقات النيابة أن الرمال التي جرى رفعها كانت تحتوي على كنوز وآثار عبارة عن جبانة أثرية، وتوابيت بأحجام مختلفة، فضلًا عن بعض المشغولات الذهبية.

وأوضحت التحقيقات أن مسؤول المنطقة الأثرية مكن أحد المقاولين من رفع رمال من الجهة الغربية بمنطقة التل الأثري بقويسنا من مسطح 90 مترًا مربعًا من الأراضي المملوكة للآثار بموجب القرار الوزاري، قبل أن يقوم بفرزها وبيع الآثار التي توجد فيها بمعرفة باقي المسؤولين مقابل الاستنفاع بأموال منها.

وفي آب/أغسطس الماضي، أعلنت مصر بناءً على أعمال حصر قامت بها أخيرًا، فقدان 32 ألفًا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عامًا مضت.

وبحسب إحصاءات غير رسمية، يبلغ حجم تجارة الآثار في مصر قرابة الـ20 مليار دولار سنويًا، إلا أن تلك النسب زادت بعد عام 2011.