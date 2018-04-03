أنباء عن تغيير يشمل 10 حقائب وزارية في مصر

كشفت مصادر مصرية عن قرب إجراء تغييرات وزارية تطال حوالي 10 حقائب، عقب فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية ثانية، حيث من المقرر أن يُؤدي اليمين الدستورية مطلع يونيو المقبل أمام البرلمان.

من جانبه قال النائب عبدالمنعم العليمي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، إن تغييرًا وزاريًا مرتقبًا قريبًا سيشمل تغيير رئيس الوزارء بسبب الظروف الصحية التي يمر بها المهندس شريف إسماعيل.

وأكد العليمي في تصريحات لـ”إرم نيوز” أن مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والذي هو الأقرب لتولي رئاسة الوزراء، لاسيما مع خبرته التي اكتسبها خلال توليه مهمة تسيير مهام الحكومة في غياب شريف إسماعيل خلال رحلة علاجه في ألمانيا قبل أسابيع.

وبشأن الصدام الناشب بين وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي وأعضاء البرلمان، قال العليمي إن اعتذار الوزير “غير مقبول” وأن النواب مصرين على رحيله في التعديل الوزاري.

وفي الإطار نفسه نقلت الإعلامية لميس الحديدي عن مصادر رفيعة المستوى خلال برنامج “هنا العاصمة” المذاع على فضائية “سي بي سي”، أنّ هناك تغييرًا وزاريًا سيطال 10 حقائب وزارية في حكومة المهندس شريف إسماعيل، بعد أداء الرئيس السيسي أداء اليمين الدستورية.

وقال مصدر داخل البرلمان المصري إن اتصالات هاتفية أجريت اليوم بين رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال ورئيس الحكومة شريف إسماعيل، تناولت عدة ملفات تتعلق بالإجراءات الدستورية والقانونية التي تعقب إعلان فوز الرئيس السيسي بولاية ثانية.

وأشار المصدر إلى أن عبدالعال وإسماعيل حددا السادس من يونيو المقبل موعدًا لأداء الرئيس السيسي اليمن الدستورية أمام مجلس النواب، مرجحًا أن يكون الاتصال قد تناول إجراء تغييرات وزارية مرتقبة لاسيما مع غضب برلماني تجاه بعض الوزراء.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الإثنين الماضي عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية لمدة أربع سنوات، في الانتخابات التي أجريت بالبلاد مؤخرًا، لافتة إلى أن السيسى حصل على أصوات 21 مليون و835 ألف بنسبة 97%، فيما حصل منافسه المرشح موسى مصطفى موسى 656 ألف على نسبة 2.9%.