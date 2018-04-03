رئيس الحكومة المصرية يجبر وزيرًا على الاعتذار للبرلمان

تدخل رئيس الحكومة المصرية، المهندس شريف إسماعيل، لإنهاء الأزمة التي نشبت بين وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي ومجلس النواب؛ على خلفية تصريحات الوزير بشأن عدم اهتمامه بطلبات النواب وإلقائه بها في القمامة، إذ أثارت موجة غضب عارمة تحت قبة البرلمان وسط تمسك النواب بإقالة الوزير، بسبب إهانة نواب الشعب.

وشهدت جلسة البرلمان المصري، التي عقدت يوم أمس الإثنين، حالة من الغضب تجاه وزير في حكومة شريف إسماعيل، تبدت في تصريحات غاضبة من رئيس البرلمان علي عبدالعال وبعض النواب الذين تمسكوا بمطلب الإقالة، بل وصل الأمر إلى المطالبة بعرض الوزير على طبيب نفسي بسبب تكرار تصريحات أثارت غضبًا لدى الرأي العام.

وقالت مصادر حكومية لـ”إرم نيوز”، يوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء عقد اجتماعًا مع وزير التنمية المحلية للوقوف على خلفيات الأزمة التي نشبت، لافتة إلى أن رئيس الوزراء ألزم الوزير بكتابة اعتذار رسمي إلى أعضاء المجلس، بالإضافة إلى عقد زيارة لرئيس البرلمان خلال الساعات المقبلة، لتقديم اعتذار رسمي عن تصريحاته.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء هاتف رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال؛ وعبّر عن احترام الحكومة لأعضاء المجلس ودورهم في العمل النيابي والخدمي، لافتًا إلى أن أعضاء حكومته لا يمكنهم التجاوز بحق النواب، كما تعهد بوضع ضوابط تتعلق بتصريحات حكومية بشأن مجلس النواب، بسبب الخلافات التي جرت مؤخرًا بين وزراء وأعضاء بمجس النواب.

وأوضحت المصادر أن رئيس المجلس أثنى على موقف رئيس الحكومة، وتعهد باحتواء غضب النواب فور زيارة الوزير إلى مقر المجلس لإنهاء الأزمة بشكل نهائي.