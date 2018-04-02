شاهد بالفيديو.. هكذا تابع موسى مصطفى موسى خطاب نصر السيسي

ظهر المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية المصرية موسى مصطفى موسى في مقطع فيديو بجانب شاشة تلفزيون تبث خطاب النصر لمنافسه عبدالفتاح السيسي الذي فاز بولاية ثانية بنسبة 97%.

وبدا موسى مصطفى مشغولا بمكالمة هاتفية أثناء بث خطاب الرئيس المصري المنتخب لولاية ثانية، فيما زعم معلقون بأن منافس السيسي، يحتفل في تلك الأثناء بفوز منافسه، وتظهر بجانبه حلويات.

واحتل موسى المرتبة الثالثة بعد الأصوات اللاغية، بعدما حصل على 656 ألف صوت بنسبة 2.9%، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة مليونًا و762 ألفًا بنسبة 7.27%.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر في وقت سابق اليوم الإثنين، عن فوز السيسي بولاية رئاسية ثانية لمدة أربع سنوات، في الانتخابات التي أجريت بالبلاد مؤخرًا.

وصوت للسيسي 21 مليون و835 ألف نسمة، بحسب النتائج الرسمية التي أعلنتها اللجنة، مساء اليوم، ليفوز بنسبة 97%، فيما حصل منافسه المرشح موسى مصطفى موسى على 656 ألف صوت، بنسبة 2.9%، بينما كانت نسبة الأصوات اللاغية 7 %.

وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات، إن عدد الأصوات الباطلة بلغ مليونًا و762 ألفًا بنسبة 7.27%، بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، على 656 ألفًا و534 صوتًا بنسبة 2.92%.