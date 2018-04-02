الحكم بإعدام عربي قتل طبيبًا بطريقة بشعة

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بإعدام سائق قتل طبيبًا في منطقة “الزيتون”؛ بسبب أولوية المرور في الطريق، في واقعة أثارت غضبًا في القاهرة خلال الفترة الأخيرة.

وكان السائق قد قتل دهسًا بسيارته “ميكروباص” طبيبًا اعترض على أولوية المرور في الطريق، قبل أن ينزل من سيارته الخاصة للتشاجر مع سائق الأجرة الذي قام بدهسه بعد أن سحله بمقدمة الميكروباص، في مشهد أثار غضب المواطنين.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بالإعدام شنقًا على السائق المتهم بسحل وقتل طبيب شاب بسبب أولوية المرور، وذلك بعد تصديق مفتي الجمهورية على قرار المحكمة.

وكانت نيابة حوادث غرب القاهرة أحالت في وقت سابق سائق ميكروباص إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ لاتهامه بقتل طبيب دهسًا أسفل سيارته لمسافة 250 مترًا، حيث وجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد المقترنة بتعاطى المواد المخدرة.