مطالبات بإقالة وزير مصري يلقي بطلبات النواب في القمامة

أشعلت التصريحات الأخيرة، التي أطلقها وزير التنمية المحلية المصري، أبو بكر الجندي، تجاه النواب بشأن عدم اهتمامه بطلبات النواب وإلقائه بها في القمامة، جلسة مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، حيث طالب أغلب الأعضاء بإقالة الوزير.

وكان الجندي صرح بأنه لا يهتم بتوصيات وطلبات أعضاء مجلس النواب ويلقي بها في القمامة، وذلك خلال إجازة البرلمان من جلساته العامة في فترة الانتخابات الرئاسية، قبل أن يعاود الانعقاد ليتلقى التصريحات بغضب شديد.

وشهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، هجومًا حادًا من عدد كبير من أعضاء المجلس، وطالبوا بإقالة الوزير، ودعا البعض إلى إحالته لطبيب نفسي، كما أعلن رئيس مجلس النواب المصري، علي عبدالعال، عن استيائه أيضًا من تصريحات الجندي.

واعتبر وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، النائب سلامة الجوهري، تصريحات الوزير تجاوزًا في حق نواب البرلمان.

وقال الجوهري، إنه ذهب إلى مكتب وزير التنمية المحلية منذ 15 يومًا، لإبلاغه بعدد من التجاوزات والمخالفات بشأن تعيين بعض الأشخاص في وظائف بالإدارات المحلية بصورة مخالفة للقانون، وتم تقديم المستندات التي تثبت صحة ذلك.

وتابع: “إلا أن الوزير خرج أمام السكرتارية بمكتبه وقام بخلع حذائه”، وقال: “من يقول هكذا سأضربه بالجزمة وليس صحيحًا على الإطلاق الواقعة التي تقولها”.

من جانبه، وجّه عبدالعال حديثه لوزير شؤون مجلس النواب المصري، عمر مروان، متسائلاً بغضب: “ما هو العمل مع وزير التنمية المحلية؟ وتعالت أصوات النواب مطالبة بإقالة الوزير”.

وعلق مروان بأن الحكومة تقدر وتحترم مجلس النواب وجميع النواب، مطالبًا بمنحه فرصة ومهلة للعودة لرئيس مجلس الوزراء للنظر في أمر المطالبة بإقالة الجندي من الحكومة.

ورد عبد العال قائلًا: “إن نصوص الدستور واللائحة واضحة وكرامة المجلس هي أمانة في عنقي وأسترد للمجلس كرامته بالطريقة التي أراها متوافقة مع الدستور والقانون، نحن أصحاب الحق نحن نمنح الثقة ونحن نسحب الثقة”.

وكانت من ضمن المطالبات بالإقالة، دعوة وكيل لجنة الخطة والموازنة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار في مجلس النواب، النائب مصطفى سالم، بإحالة وزير التنمية المحلية أبو بكر الجندي إلى طبيب نفسي.

وقال سالم خلال كلمته بالجلسة العامة: “أطالب بإقالة الوزير؛ لأنه ضد استقرار الوطن ولا يجب الإبقاء عليه ولا بد من عرضه على طبيب نفسي”.

وأضاف: “أن هذا الوزير كانت له واقعة سابقة في 15 يناير وصدرت منه إهانات لأهالي الصعيد وطالبنا بإقالته والحكومة اعتذرت وهو اعتذر، ولكنه خرج بتصريحات أخرى الآن ضد النواب مفادها أنه يلقي طلباتهم في الزبالة، هذا الوزير غير مدرك لما يقول ولا بد من إقالته”.

وطالب النائب المصري، عطية مسعود، بضرورة سحب الثقة من الجندي؛ بسبب تصريحاته المسيئة ضد أعضاء مجلس النواب، وقوله إنه يلقي طلبات النواب في القمامة.

وانفعل مسعود قائلًا خلال الجلسة العامة: “إذا كان هذا الوزير يلقي طلباتنا في الزبالة فليذهب هو ويلقي بكل قراراته في الزبالة”.

وقال النائب إيهاب عبدالعظيم، إن وزير التنمية المحلية تورط في كثير من التصريحات التي تدينه، مضيفًا: “مهمتك انتهت”.