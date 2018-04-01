لماذا غرّمت السلطات المصرية صحيفة “المصري اليوم” وأحالت صحفييها للتحقيق؟ (صورة)

أصدر المجلس الأعلى للإعلام في مصر، اليوم الأحد، قرارًا بإحالة رئيس تحرير صحيفة “المصري اليوم” المستقلة ومحررين للتحقيق بنقابة الصحفيين، فضلًا عن تغريم الصحيفة مبلغ 150 ألف جنيه.

جاءت تلك الاجراءات في إطار حملة ضد الصحيفة حول “مانشيت” تضمنه أحد أعدادها مؤخرًا بشأن “حشد الدولة للانتخابات الرئاسية”.

وتضمن قرار “الأعلى للإعلام” إلزام الصحيفة بتقديم “اعتذار للشعب المصري لأن مانشيت (الدولة تحشد) مثّل إهانة له، وتقديم اعتذار للهيئة الوطنية للانتخابات في نفس مكان المانشيت وبنفس المساحة”.

وأشار المجلس في بيان نشره مساء اليوم الأحد إلى أنه “عكف على دراسة الشكاوى التي وصلته ضد الصحيفة، ومن بينها شكوى مقدمة من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بسبب نشر موضوع متعلق بالانتخابات الرئاسية بمانشيت رئيس في العدد الصادر بتاريخ 29 من شهر آذار/مارس الماضي، وكذلك بث فيديو على الموقع الإلكتروني للجريدة نفسها تناول تصويت المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى بعنوان تعرف لمن صوّت موسى”.

وفي شكواها قالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن “الصحيفة خالفت قانون الانتخابات ببث فيديو ينتهك سرية التصويت ويحتوي على إهانة للمرشح موسى مصطفى موسى، إذ صوره وهو يعلّم على اسمه أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية”.

ونشرت “المصري اليوم” على رأس صفحتها الرئيسة في عددها الصادر يوم الخميس الماضي، عنوانًا يقول “الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات”، كما تحدثت الصحيفة عن “تلويح الهيئة الوطنية للانتخابات بالغرامة المالية، وعن مسؤولين يعدون بمكافآت مالية للمشاركين، وتوزيع هدايا أمام لجان الاقتراع”.