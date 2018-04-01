أقباط مصر يحتفلون بـ”أحد الشعانين” (فيديو إرم)

احتفل ملايين الأقباط، في مصر، اليوم، بأحد الشعانين المعروف باسم “أحد السعف”، من خلال أشكال جمالية مختلفة بسعف النخيل الذي ملأ محيط الكنائس.

ويعدُّ “أحد السعف” أو “أحد الشعانين” ذكرى دخول المسيح إلى القدس، حيث سُمي بهذا الاسم لأن كلمة “شعانين” هي تحريف للكلمة العبرية “أوشعنا” أو “خلصنا”، إذ استقبل أهالي المدينة المقدسة المسيح حاملين الزعف، وجريد النخل الأخضر، في أيديهم.

وخلال احتفالات أقباط مصر بذكرى الأحد، انتشر في محيط الكنائس باعة يفترشون بسعف النخيل ساحات الكنائس، حيث يتفنن الأقباط في صناعة أشكال مختلفة من سعف النخيل.

ومنذ صباح اليوم، تشهد الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مختلف محافظات مصر تشديدات أمنية مكثفة بالتزامن مع انتشار باعة السعف والورود في محيط الكنائس.