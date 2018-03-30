بهاء أبو شقة يفوز برئاسة حزب الوفد المصري

فاز المستشار بهاء أبو شقة، مساء الجمعة، برئاسة حزب الوفد (واحد من أقدم الأحزاب المصرية) في الانتخابات التي جرت صباح اليوم.

وأظهرت المؤشرات شبه النهائية فوز أبو شقة، الذي يشغل منصب السكرتير العام للحزب، ورئيس اللجنة التشريعية في البرلمان المصري، حيث تقدم بعد فرز أكثر من 20 صندوقًا من إجمالي 25 بفارق قرابة 500 صوت، عن أقرب منافسيه المهندس حسام الخولي، فيما جاء الدكتور ياسر حسان، في المركز الثالث، وعلاء شوالي بالمركز الرابع، وسيد طه في المركز الخامس، وهم المرشحون الخمسة للمنصب.

وقال المستشار أبو شقة، أثناء تواجده في مقر الحزب المقرر توليه رئاسة الحزب فعليًا في أول حزيران/ يونيو المقبل، من الرئيس الحالي للحزب الدكتور السيد البدوي شحاتة، إن “أول قراراته بعد توليه المسؤولية هي جمع شمل الوفديين، وإعادة الأعضاء المفصولين خلال الفترة الماضية”.

وبعيدًا عن الناحية التنظيمية داخل الحزب، أكد أبو شقة أنه “سيعمل خلال الفترة المقبلة على لم شمل الأحزاب السياسية، وعمل أجندة سياسية لها”، مشيرًا إلى أن الحزب سيتصدر المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة.

وأبو شقة من أبرز وأشهر المحامين المصريين في قضايا الجنايات، وترافع مؤخرًا عن الإعلامية ريهام سعيد حتى حصلت على البراءة في قضية “خطف الأطفال”، ونجله المستشار محمد أبو شقة عمل مستشارًا قانونيًا لحملة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي انتهت الأربعاء الماضي.

وكان حزب الوفد المصري الذي تأسس عام 1919، الحزب الحاكم في البلاد، قبل قيام ثورة تموز /يوليو 1952، وقبل أن يعود الحزب إلى ممارسة أعماله السياسية مجددًا عام 1978 بعد توقفه نحو 25 عامًا.