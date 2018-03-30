توقعات بزيادة إنتاج القطن المصري 40 بالمئة في الموسم المقبل

قال تقرير أصدره الملحق الزراعي بالسفارة الأمريكية في القاهرة إن إنتاج القطن في مصر في موسم 2018 – 2019 من المتوقع أن يصل إلى 420 ألف بالة (البالة = 226.8 كيلوغرام)، بزيادة حوالي 40 بالمئة عن موسم 2017 – 2018.

وأضاف التقرير أن انخفاض قيمة الجنيه المصري، وسياسات جديدة لزيادة المحاصيل وتحسين الجودة، وأسعارًا أعلى لشراء المنتج المحلي تشجع المزارعين على توسيع المساحة المزروعة بالقطن وزيادة الإنتاج بعد سنوات من التراجع.

وقال التقرير: “إنه في ظل هذه البيئة الاقتصادية الجديدة فإنه من المتوقع أن ترتفع صادرات مصر من القطن في الأعوام المقبلة، بينما ستتراجع الواردات بشكل طفيف”.

ومنذ أوائل 2017 عمدت الحكومة المصرية إلى اتخاذ خطوات نشطة لحماية صناعة القطن من المزيد من التراجع.

وتشرف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الآن بشكل مباشر على جودة بذور القطن وتقوم بتوزيعها.

وبالإضافة إلى ذلك، رفعت الحكومة السعر الاسترشادي المعلن لشراء القطن بأكثر من 400 جنيه مصري، أي ما يعادل 22.72 دولار على مدار الموسم السابق، ليصل إلى 2700 جنيه للقنطار من القطن الطويل التيلة المنتج في دلتا النيل، بينما زاد السعر الاسترشادي للقطن المتوسط والقصير التيلة إلى 2500 جنيه للقنطار.