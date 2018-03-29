شاهد طرائف المصريين على بطاقات التصويت في الانتخابات الرئاسية (صور)

لم تخلُ بطاقات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية في مصر من طرائف وكوميديا خاصة، بعدما حول بعض الناخبين البطاقات إلى كلمات مادحة ونصائح للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك لجمل في حب اللاعب محمد صلاح.

وبينت المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات بالانتخابات تخطي عدد الأصوات الباطلة المليون صوت انتخابي، حيث قاربت على مجموع الأصوات التي حصدها منافس السيسي موسى مصطفى موسى.

وأظهرت صور متداولة لبطاقات اقتراع بالانتخابات الرئاسية، مجموعة من الطرائف التي حاول من خلالها ناخبون التعبير عن آرائهم في الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومرشحه موسى مصطفى موسى، إلى جانب إظهار حبهم للاعب المنتخب المصري محمد صلاح.

واعتبر محللون مصريون سبب ارتفاع نسبة الأصوات الباطلة أنها دليل على نزاهة الانتخابات وعدم تدخل أي طرف في توجيه الناخبين.

وجاء ارتفاع النسب الباطلة مع زيادة مشاركة بعض الناخبين في التصويت بعد تخوفهم من تطبيق الغرامة التي لوحت بها الهيئة الوطنية للانتخابات ضد مقاطعي العملية الانتخابية.

وأظهرت المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات بانتخابات الرئاسة حصول السيسي على 21.5 مليون صوت، بينما حصل المرشح المنافس موسى مصطفى موسى على 721 ألف صوت.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا يصوتون فى 13 ألفًا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.