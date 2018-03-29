مصرع 3 وإغلاق موانئ إثر عاصفة ترابية شديدة في مصر (صور وفيديو)

ضربت عاصفة ترابية شديدة، أمس الأربعاء، عدة محافظات مصرية، أسفرت عن مصرع 3 أشخاص، وإغلاق موانئ بحرية وطرق رئيسية بالبلاد، علاوة على تعليق الدراسة بمدارس إحدى المحافظات، وبإحدى الجامعات لمدة يوم واحد.

وفي محافظة أسيوط (جنوب)، لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون في حادث سير، إثر العاصفة الترابية، حسب وسائل إعلام محلية.

فيما أعلن ملاك يوسف، المتحدث باسم هيئة موانئ البحر الأحمر (شرق)، إغلاق ميناءي الغردقة ونويبع، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار.

وأوضح يوسف، في بيان، أن حالة البحر الأحمر مضطربة جدًا، وتم إيقاف الأنشطة على كافة الوحدات البحرية؛ حفاظًا على سلامة الملاحة.

بدوره أعلن رضا الغندور المتحدث باسم ميناء الإسكندرية (شمال) في بيان، أن إدارة الحركة بالميناء قررت غلق مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد أن وصلت سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية ألى معدلات لا تسمح بدخول وخروج السفن.

كما أغلقت السلطات جراء العواصف الترابية، طرقًا رئيسية بمحافظات الصعيد، نظرًا لانعدام الرؤية، كما جاء في بيان الإدارة العامة للمرور.

ورصدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيان لها، عواصف ترابية شديدة بمحافظات قنا والأقصر وسوهاج وأسيوط والمنيا والوادي الجديد.

وتوقعت انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة اليوم الخميس، ليسود طقس سيء مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

كما توقعت استمرار اضطراب الملاحة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر، وخليج السويس.

وإثر العاصفة الترابية، أعلن محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، في بيان، أن الخميس إجازة لطلاب الجامعة على كافة مستوى الجمهورية، بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما قرر محافظ أسيوط ياسر الدسوقي، في بيان، تعليق الدراسة، الخميس، بجميع مدارس التربية والتعليم العام والفني والأزهري للطلاب والمعلمين، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وتزامنًا مع العاصفة الترابية التي تجتاح البلاد، قررت وزارة الصحة، بحسب بيان، رفع درجة الاستعدادات القصوى بمستشفيات الصدر التي تقدر بنحو 35 مستشفى موزعة على محافظات مصر.

ونصحت الوزارة، المواطنين، بوضع كمامات على الأنف والفم، ومرضى الربو والحساسية الصدرية بعدم التعرض للعواصف الترابية.

وفي هذا الصدد، نفت الهيئة الوطنية للانتخابات إغلاق بعض مراكز الاقتراع بسبب سوء الأحوال الجوية في عدد من المحافظات.

وأغلقت مراكز الاقتراع بانتخابات الرئاسة المصرية، مساء الأربعاء، أبوابها، في نهاية اليوم الثالث والأخير من التصويت بالداخل.

وبدأت مقرات الاقتراع، عملية فرز أصوات الناخبين فور إغلاق الصناديق، في الانتخابات التي يتنافس فيها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

عاصفة ترابية في اليوم الأخير من الانتخابات.

ليلة غبرة!#مصر_تنتخب pic.twitter.com/vwMFvKMizp — Asmaa Yosri أسْمَاء يُسري (@asmaayosrii) ٢٨ مارس، ٢٠١٨