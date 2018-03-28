بالفيديو.. مسؤول مصري يهاجم مقاطعي الانتخابات الرئاسية بألفاظ نابية

أشعل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ في مصر موجة غضب عارمة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بين أهالي وأبناء ونشطاء محافظة “كفر الشيخ”، بعد تصريحاته التي أساء فيها لأبناء المحافظة الذين لم يذهبوا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي انتهت إجراءات التصويت بها في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء.

ووجَّه المحافظ رسالة لمن تخلّف عن المشاركة في الانتخابات قائلًا:”أقول لهم خليكوا اقعدوا في بيوتكم، وشوفوا اللي يطبطب على قفاكم من ورا.. جاتكم ستين نيلة”، ما اعتبره ناشطون محاولة للسخرية منهم، والإساءة لهم.

وطالب نشطاء بإقالة المحافظ، حيث دشن نشطاء وسمًا خلال الساعات الماضية حمل اسم “ # إقالة_محافظ_كفر_الشيخ”، شارك فيه طيف واسع من الناشطين.

وطالب بعض الناشطين برفع دعاوى سب وقذف ضد المحافظ إلى القضاء المصري، فيما طالب آخرون بتقديمه اعتذارًا رسميًا على الهواء مباشرة.

وانتهت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية مساء الأربعاء بعد 3 أيام من إجراء التصويت، حيث يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

ويحق لـ59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، هم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الحالية التي يشرف عليها، 18 ألفًا و620 قاضيًا، من 4 هيئات قضائية، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية في جميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري.