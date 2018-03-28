المؤشرات الأولية تكشف نسبة المشاركة في الانتخابات المصرية

كشفت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء، أن المؤشرات الأولية لنسب المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، تصل إلى نحو 40%.

وقال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن “العملية الانتخابية كانت مميزة، سواء في نسبة الحضور أو إجراءات تأمينها”.

وأضاف إسماعيل في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، أن “العام المالي 2019، سيشهد استكمال المشروعات القومية في البلاد، خاصةً في المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، وبعض المدن الجديدة في محافظات الصعيد”.

وتحاول الهيئة الوطنية للانتخابات بمشاركة المؤسسات الحكومية والبرلمان، رفع نسب المشاركة لحدود الـ40%، حسبما جاءت التصريحات الإعلامية، لتقترب من نسبة الإقبال في انتخابات 2014، التي بلغت 47.5%، وكذلك انتخابات 2012، التي جاءت نسبة المشاركة فيها 46.42%.

وتنتهي اليوم الانتخابات الرئاسية المصرية، بعد إغلاق لجان الاقتراع أبوابها في الموعد المحدد وهو التاسعة مساءً.

ويحق لـ59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، هم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الحالية التي يشرف عليها، 18 ألفًا و620 قاضيًا، من 4 هيئات قضائية موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية في جميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري.