تحقيقات موسعة بشأن مروجي الشائعات خلال الانتخابات الرئاسية في مصر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اليوم الأربعاء، عن إجرائها تحقيقات موسعة في مسألة انتشار الشائعات حول الانتخابات الرئاسية الحالية لكشف مصدرها.

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفي، إن الهيئة ستحيل مصادر تلك الشائعات إلى النيابة العامة في البلاد حال التأكد والتيقن منها بشكل نهائي.

وأضاف أن نسب التصويت الأعلى في اليوم الثالث من الانتخابات كانت بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية وشمال سيناء، لافتًا إلى أن هناك حالة زخم وتواجد كثيف أمام كافة اللجان بالجمهورية.

ونفى صحة ما يتداول حول تمديد يوم رابع للتصويت في الانتخابات، مؤكدًا أن التصويت سينتهي اليوم رسميًا، مشيرًا إلى أن الهيئة ستقوم بإرسال أسماء الممتنعين عن التصويت إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم حيالهم.

وتنتهي اليوم الانتخابات الرئاسية المصرية بعد إغلاق لجان الاقتراع أبوابها في الموعد المحدد، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وينافس في الانتخابات الرئاسية التي يحق لـ 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم فيها، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.