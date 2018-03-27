كيف يتابع وفد الكونغرس الأمريكي انتخابات الرئاسة المصرية (فيديو وصور)

وثق مقطع فيديو قيام بعض أفراد وفد الكونغرس الأمريكي، الذي يراقب الانتخابات الرئاسية في مصر، بالرقص على أنغام المزمار البلدي، أمام إحدى اللجان بمحافظة المنوفية شمال مصر.

وأظهر المقطع، الذي بثته وسائل إعلام مصرية، أحد أفراد الوفد وهو يرقص بالعصا مشاركًا بعض المواطنين فرحتهم بإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.

كما تداول نشطاء صورًا لأعضاء الوفد أثناء تناولهم وجبات “الفطير المشلتت”، المعروف في قرى مصر، كذلك تناول العسل والحمام، إلى جانب تدخين الشيشة، في أكثر من مكان، خاصة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

وتعامل أبناء المحافظة مع الوفد الأمريكي بترحاب شديد، كونهم “ضيوفًا عليهم”، في الوقت الذي لم يخلُ فيه الحديث عن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه مصر.

وقالت النائبة البرلمانية داليا يوسف، عضو البرلمان المصري، إنها شاركت مع الوفد الأمريكي في الكثير من الجولات الانتخابية على مدار الساعات الماضية، مشيرة إلى أن الوفد الأمريكي سجل ملاحظات من بينها المشاركة الفعالة للمرأة في الانتخابات.

وذكرت النائبة البرلمانية، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن “خروج المصريين للمشاركة في الانتخابات هو أكبر رسالة للعالم الخارجي، على وحدة الشعب المصري ودعمه لمؤسسات الدولة”.

وسادت الانتخابات الرئاسية هذا العام أجواء من البهجة مع انتشار وصلات الرقص والأغاني الوطنية أمام اللجان، في مشهد متكرر منذ بدء عملية الاقتراع.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية قد أعلنت أن عدد المنظمات التي من المقرر أن تتابع السباق الرئاسي بلغ 48، بينها 4 منظمات دولية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية داخل مصر، أمس الإثنين، حيث يحق لـ 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، هم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، حق الإدلاء بأصواتهم.

فيما يشرف على العملية الانتخابية 18 ألفًا و620 قاضيًا من 4 هيئات قضائية على 13 ألفًا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري.

وفي حال وجود إعادة بالانتخابات الرئاسية فستتم خلال الفترة من 19 إلى 21 من أبريل للناخبين في الخارج، وتجرى الإعادة من 24 إلى 26 أبريل للمصوتين بالداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية في 1 مايو المقبل.