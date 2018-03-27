ما حقيقة إعفاء مصر للفلسطينيين من غرامات تأخر المغادرة؟

نفت السفارة الفلسطينية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية بشأن إلغاء الغرامات التي تفرض على الفلسطينيين في حال تأخرهم للعودة إلى بلادهم في المواعيد المحددة.

وقالت السفارة في بيان لها، إن “الإفادة التي منحتها للفلسطينيين الذين كانوا عالقين في منطقة رفح قبل عودتهم إلى غزة هو أمر استثنائي، بسبب ظروفهم واحتجازهم بطريقة خارجة عن إرادتهم”.

وأضاف البيان أن “إفادة الاعتذار التي تمنحها السفارة للإعفاء من غرامات التأخير للمواطنين الفلسطينيين تعد مبادرة من السفارة وصيغة غير مُلزمة للسلطات المصرية في الموانئ كافة، خاصةً بعد انقضاء المدة المعمول بها وهي مدة شهر ونصف الشهر”.

وأوضح أن “السلطات في مطار القاهرة الدولي تعاملت مع هذه الإفادة، وأعفت المواطنين الفلسطينيين المغادرين الذين كانوا محتجزين في سيناء من غرامات التأخير”.

ودعت السفارة المواطنين المتواجدين في القاهرة إلى “العمل على ضرورة تسجيل دخولهم في الأماكن المخصصة لتسجيل الدخول والوصول إلى الأراضي المصرية، وكذلك تمديد التسجيل في حال تزامن ذلك مع استمرار إغلاق معبر رفح، تفادياً لوقوع غرامات تأخير تقع عليهم”.

ولفتت إلى أن سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح أعفى المواطنين العالقين من رسوم المعاملات الخاصة بالسفارة بالكامل لتسهيل سفرهم والتخفيف عنهم.