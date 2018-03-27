مسيرات بالطبول و”السمسمية” لجذب الناخبين في مصر (صور)

مع انطلاق ثاني أيام الانتخابات الرئاسية في مصر، نظمت قوى سياسية واجتماعية مصرية، اليوم الثلاثاء، مسيرات مصحوبة بـ”الدفوف” و”الطبول” و”السمسمية” في بضع مناطق مصرية لجذب الناخبين إلى صناديق الاقتراع.

وأعلنت غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء لمتابعة الانتخابات الرئاسية، أن اللجان انتظمت بشكل كامل في 15 محافظة، لافتة إلى أنها سجلت تأخر فتح 5 مراكز لجان في محافظة المنوفية، إلى جانب لجنتين بمحافظة الجيزة.

وأوضحت أن “الحالة المرورية والضباب ببعض المحافظات هو السبب في تأخر وصول بعض القضاة للجان وعدم فتحها في المواعيد المحددة”.

وفي محافظة القاهرة، تواصل المسيرات الترويجية للانتخابات طريقها في مناطق الشرق والجنوب وتحديدًا بأحياء عين شمس والزيتون وعزبة النخل والمرج، إلى جانب مناطق حلوان والتبين والمعادي.

وشارك في المسيرات الترويجية أطفال وفتيات لحث المواطنين على الذهاب لصناديق الاقتراع من خلال تشغيل الأغاني الوطنية وسط أجواء من المرح.

وفي بورسعيد والإسماعيلية والسويس، كان لفرق الفنون الشعبية و”السمسمية” دورها أمام اللجان الانتخابية ومحيطها في محاولة لجذب الناخبين ورفع معدلات المشاركة بالانتخابات.

وقدمت الفرق الشعبية فقرات استعراضية بـ”المزمار والطبول” وسط مشاركة عدد من المواطنين فيها.

واكتفت القوى السياسية بعدد من المحافظات بينها الإسكندرية والغربية ودمياط وبعض ضواحي القاهرة باستخدام السيارات ومكبرات الصوت لتوجيه الدعوة للمواطنين للمشاركة في الانتخابات من خلال إطلاق بيانات توتوعية وأغان حماسية ووطنية.