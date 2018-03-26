“المسنة والضابط”.. صورة تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بمصر أثناء الانتخابات الرئاسية

اجتاحت صورة مسنة مصرية، صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مشاركتها في الانتخابات الرئاسية، رغم كبر سنها، وذلك بعد أن قام أحد ضباط الجيش المصري بحملها لمساعدتها في الوصول إلى اللجنة الانتخابية للإدلاء بصوتها.

وتداول النشطاء صورة الضابط وهو يحمل السيدة المسنة، بشكل كبير عبر صفحاتهم، إلى جانب تعليقات عبرت عن تلاحم الجيش مع الشعب ومساعدة رجال الجيش لكبار السن في الوصول للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم أو مساعدتهم لمغادرة اللجان.

وانتشرت صورة الضابط والسيدة المسنة، وسط تعليقات لنشطاء موقع “فيسبوك” من بينها: “عاش الجيش والشعب”، و”هي دي مصر”، و”هنا مصر”، و”لا تعليق”، و”تسلم يا بطل.. صورة زي دي مفروض تلف العالم.. شيررر لكل الدنيا”.

وعلى موقع “تويتر”، كان من بين التعليقات: “قسمًا بالله صورة بمليون كلمة.. جيشنا من الشعب وللشعب.. وبالشعب مصر هتبقى أم الدنيا.. ضابط مظلات يحمل مسنة لمقر الانتخاب”، و”ضابط مظلات يحمل مسنة لمقر الانتخاب.. ما شاء الله على الأدب والاحترام والوفاء والرجولة.. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا”.

وبدأت الانتخابات الرئاسية في مصر، صباح أمس الاثنين، ولمدة 3 أيام، بحسب الجدول الزمني المعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يتنافس فيها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.