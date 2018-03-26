حسين فهمي يوضح حقيقة تصويته “مرتين” في انتخابات الرئاسة المصرية

اتهم الفنان المصري حسين فهمي جماعة الإخوان ووسائل الإعلام الداعمة لها بالعمل على تشويهه وبث الشائعات بحقه، فيما يتعلق بمسألة تصويته “مرتين” في الانتخابات الرئاسية.

وأثارت مسألة تصويت فهمي مرتين جدلًا في الشارع المصري، بسبب مشاركته في الانتخابات الرئاسية، وإعلانه الإدلاء بصوته في لجنته الانتخابية بمنطقة الشيخ زايد بالقاهرة، حيث كان ظهر مؤخرًا في مقر سفارة بلاده بدولة الإمارات أثناء تصويت المصريين في الخارج.

وتداولت وسائل إعلام عدة صورًا تُظهر تواجد الفنان فهمي وسط مجموعة من الناخبين، فيما نشرت صورته، اليوم الإثنين، داخل أماكن التصويت، الأمر الذي فسره البعض بأن الفنان أدلى بصوته داخل مصر وخارجها، بالمخالفة للقانون الذي يحظر التصويت أكثر من مرة.

وأصدر الفنان المصري بيانًا قال فيه: “دأبت مواقع جماعة الإخوان وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي على الترويج منذ صباح اليوم لشائعات مفادها أن الفنان حسين فهمي أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية مرتين، الأولى في أبو ظبي، والثانية اليوم في مصر، وبناء عليه، وقطعًا للطريق أمام الأغراض الدنيئة من وراء بث هذه الأكاذيب والحملات المغرضة المعروفة الأهداف، يهم المكتب الإعلامي للفنان توضيح الموقف”.

وأكد البيان أنه “خلال زيارة فهمي إلى دولة الإمارات للمشاركة في فعاليات الأولمبياد الخاص، بصفته سفيرًا دوليًا، زار مقر السفارة المصرية في أبو ظبي يوم 18 مارس، لتشجيع المصريين على المشاركة بكثافة في الانتخابات، واستقبله السفير المصري وائل جاد، وقاما معًا بجولة داخل مقر الاقتراع، تخللتها مناقشات مع المقترعين والتقاط صور تذكارية”.

وبحسب البيان، فإن “المكتب الإعلامي للفنان نفى يومها أن يكون فهمي أدلى بصوته خلال الجولة، لإصراره على الانتخاب داخل مصر، حيث أدلى فهمي بصوته ظهر الإثنين في لجنته الانتخابية بمدرسة الشيخ زايد الثانوية بنين في محافظة الجيزة”.

وأضاف: “لن تنجح هذه الحملات الصادرة عن الغرف السوداء المعروفة للقاصي والداني، في ثني المصريين عن ممارسة حقهم الديمقراطي، والنزول بكثافة والمشاركة في الانتخابات، ليكون صوت كل مصري في صندوق الاقتراع مسمارًا في نعش كل من تسول له نفسه النيل من عزيمة هذا الوطن وشعبه”.

واستقبل رجال الجيش والشرطة وبعض المواطنين النجم المصري استقبالًا حافلًا داخل اللجنة، والتقطوا معه الصور التذكارية.