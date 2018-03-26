وزير مصري يكشف عن أول عملية تعطيل للاقتراع في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

قال وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي إن غرفة العمليات التابعة للوزارة رصدت قيام أحد الأشخاص بجمع بطاقات الرقم القومي للناخبين، أمام إحدى لجان الاقتراع قبل أن يهرب.

وتابع: “وقعت في منطقة الحي العاشر بإحدى اللجان حالة تعطيل الانتخاب، من خلال قيام شخص يدعي أنه يقوم بمساعدة المواطنين، فجمع منهم بطاقة الرقم القومي وهرب”.

وأشار الوزير إلى أنّ غرفة العمليات أبلغت أجهزة الأمن بالواقعة وجرى توعية المواطنين بالحادثة لمنع تكرارها في لجان أخرى، للحيلولة دون تعطيل العملية الانتخابية.

وأضاف أن غرفة العمليات الخاصة بالوزارة تحصل على معلومات كل ثلاث ساعات من كافة اللجان على مستوى الجمهورية عن سير الاقتراع، لافتًا إلى وجود خطة كبيرة للتأمين بنسبة 100%.

وأوضح أن عددًا محدودًا من اللجان تأخرت في فتح الصناديق نتيجة تأخر القضاة بسبب الكثافة المرورية، لكن مع حلول الساعة التاسعة والنصف كانت كافة اللجان على مستوى الجمهورية قد بدأت استقبال الناخبين.

وبدأ الناخبون المصريون، اليوم الإثنين، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية، من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة ولاية ثانية مدتها 4 سنوات.

ويحق لنحو 59 مليونًا الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 13 ألف لجنة فرعية على مستوى البلاد، أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، أسوة بتصويت المصريين في الخارج الأسبوع الماضي والذي استمر 3 أيام أيضًا.