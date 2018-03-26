وفاة الكاتب المصري لويس جريس زوج الفنانة الراحلة سناء جميل

توفي الكاتب الصحفي الكبير، لويس جريس، عن عمر يناهز 90 عامًا، بعد سنوات من العطاء في مجال الكتابة الأدبية، وصراع طويل مع المرض، منعه من التحرك بسهولة خلال السنوات الماضية.

والكاتب المصري الكبير، هو زوج الفنانة الراحلة سناء جميل، وهو صحفي وناقد مصري مشهور، من مواليد أسيوط عام 1928، حصل على بكالوريوس الصحافة والأدب من الجامعة الأمريكية عام 1955.

كما حصل لويس جريس على دبلوم دراسات عليا من جامعة ميتشجان الأمريكية عام 1958، وعمل صحفيًا بمجلة صباح الخير عام 1961 ومديرًا للتحرير ثم رئيسًا للتحرير عام 1968، وكان عضوًا سابقًا بالمجلس الأعلى للصحافة، ولجنة الصحافة بالمجلس الأعلى للثقافة 1976-1984.

وشغل لويس عضوية لجنة القراءة بالمسرح 1980-1985، ولجنة الرقابة العليا على المصنفات الفنية، وكتب قصصًا قصيرة من أهمها “حب ومال، هذا يحدث للناس، مسرحية الثمن لأرثر ميللر”.

وكان الراحل دائمًا يتحدث كثيرًا عن عشقه الشديد لزوجته الراحلة، لدرجة أنه كان يحتفل بعيد ميلادها وسط أصدقائه، وأصدقاء زوجته، رغم وفاتها منذ قرابة 15 عامًا.