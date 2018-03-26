كبار السن والسيدات يتصدرون المشهد الانتخابي في مصر (صور)

تصدر مشهد الانتخابات الرئاسية في مصر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، كبار السن والسيدات إلى جانب المسؤولين بالحكومة الذين توافدوا على اللجان بمختلف أنحاء الجمهورية للإدلاء بأصواتهم.

واصطف كبار السن والسيدات في طوابير طويلة أمام اللجان الانتخابية، فيما انتشرت الدوريات الأمنية بمحيط مقرات اللجان من أجل تأمين العملية الانتخابية.

وسجل الشباب غيابًا ملحوظًا عن العملية الانتخابية، وسط توقعات بزيادة أعداد الناخبين مع مرور ساعات الظهيرة بسبب عوامل الطقس.

وحرص عدد من الوزراء والمسؤولين على الإدلاء بأصواتهم وفي مقدمتهم رئيس الوزراء شريف إمساعيل، ووزير التنمية المحلية اللواء أبوبكر الجندي، ووزير الزراعة عبدالمنعم البنا، ووزير الثقافة إيناس عبدالدايم، ووزير النقل هشم عرفات، ورئيس الجمهورية السابق عدلي منصور، إلى جانب البابا تواضروس بطريرك الكنيسة المرقسية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضي، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

بدوره دعا رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، الناخبين إلى الحضور بكثافة للجان الانتخابية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتكفل بحماية الناخبين وتأمينهم.

وأضاف إسماعيل في تصريحات على هامش إدلائه بصوته الانتخابي، أن التصويت في الداخل سيكون أقوى من الخارج، موضحًا أن البلاد مرت بظروف اقتصادية صعبة وإرهاب، مبديًا توقعاته بتحسن الأحوال الاقتصادية بالبلاد خلال المرحلة القادمة.

اللواء أبو بكر الجندي أكد أن غرفة عمليات الوزارة رصدت فتح معظم اللجان الانتخابية بالمحافظات كافة في موعدها، باستثناء عدد محدود للغاية من اللجان التي تأخرت عن موعد فتحها لعدم وصول القضاة، لافتًا إلى أنّ الإقبال الكبير الذي ظهر في بداية الاقتراع يشير إلى أن الانتخابات الحالية ستشهد حضورًا غير مسبوق.

وبدأ الناخبون المصريون، اليوم الإثنين، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة ولاية ثانية مدتها 4 سنوات.

ويحق لنحو 59 مليونًا الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 13 ألف لجنة فرعية على مستوى البلاد أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء أسوة بتصويت المصريين في الخارج الأسبوع الماضي والذي استمر 3 أيام أيضًا.