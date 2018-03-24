“الداخلية المصرية” تعلن تحديد مكان مرتكبي هجوم الإسكندرية

أعلن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار اليوم السبت أن أجهزة الأمن نجحت بتحديد مكان منفذي هجوم الإسكندرية الذي وقع في وقت سابق، عندما انفجرت عبوة ناسفة تحت سيارة في دائرة قسم شرطة سيدي جابر شرقي أثناء مرور مدير أمن المحافظة، مخلّفة قتلى من رجال الأمن، و4 مصابين.

وقال وزير الداخلية خلال تصريحات لفضائية “صدى البلد”، إن “أجهزة الأمن توصلت إلى معلومات عن مرتكبي حادث استهداف مدير أمن الإسكندرية، وتحديد أماكنهم”.

وعلى صعيد آخر أشار الوزير إلى أن أجهزة الأمن تُنفّذ خطة أمنية مُحكمة في كافة محافظات الجمهورية لتأمين الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الإثنين المقبل.

وكان وزير الداخلية عقد اجتماعًا مع مساعديه، والقيادات الأمنية في الوزارة، لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة من داخل مركز المعلومات وإدارة الأزمات في مقر وزارة الداخلية.