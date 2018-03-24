هيئة قضائية تُؤمّن على أعضائها المشرفين على انتخابات مصر بـ3.3 مليار جنيه

أعلن نادي هيئة قضايا الدولة في مصر، اليوم السبت عن إبرام اتفاق مع إحدى شركات التأمين لإصدار وثائق تأمين لأعضائه المشرفين على الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الإثنين المقبل، بإجمالي 3.3 مليار جنيه مصري، تشمل أكثر من 3 آلاف عضو.

وأشار النادي في بيان مساء اليوم إلى أنّ الاتفاق الذي تم مع شركة “مصر للتأمين”، تضمّن “تحرير وثيقة تأمين تغطي كافة الحوادث الشخصية أثناء العملية الانتخابية”.

وأضاف أن الاتفاق تضمَّن “التأمين على المشرفين على الانتخابات الرئاسية بمبلغ مليون جنيه لكل عضو تُصرف لأسرته في حالة وفاته، و750 ألف جنيه في حالة إصابته بعجز كلي”.

ووفق البيان يبلغ عدد أعضاء هيئة قضايا الدولة المشاركين في الإشراف على الانتخابات الرئاسية 3300 عضو، إذ تصل القيمة التأمينية عليهم إلى 3.3 مليار جنيه في حالة الوفاة.

ويشرف على الانتخابات الرئاسية 18 ألفًا و620 قاضيًا يُمثلون 4 هيئات قضائية، فيما يتخوف البعض من تعرض القضاة لأية أعمال عنف، إذ شنّ متشددون هجومًا على فندق إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات في مدينة العريش تشرين الثاني /نوفمبر 2015.