مصر تحظر بث إعلان “يسيء للأفارقة” على فضائيات محلية

أعلنت مصر اليوم السبت، حظر بث إعلان وصفته بأنه “مسيء للعلاقات المصرية الأفريقية” على فضائيات محلية، بعدما أظهر مواطنينَ في أفريقيا على أنهم “آكلي لحوم بشر”.

وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أعلى هيئة لإدارة شؤون الإعلام والصحافة، في بيان صدر عنه السبت، إنه “تقرر حظر بث إعلان شبكة “we” للاتصالات بالنسبة للجزء الخاص في أفريقيا“.

وأوضح المجلس أن “الإعلان المذكور يتهم الأفارقة بأنهم من آكلي لحوم البشر، وأن ما ورد به يعد أمرًا يسيء إلى العلاقات المصرية الأفريقية، ويضر بمصالح الدولة المصرية في أفريقيا، ويقوض الجهود التي تُبذل لدعم العلاقات معها”.

ونص قرار المجلس على أنه “يمتنع تمامًا بث الإعلان، وأن أي مخالفة في البث تؤدي إلى فرض غرامة مالية على القناة التي تبث الإعلان على جميع الشاشات”.

ويأتي هذا القرار بناء على الشكوى المقدمة من خالد عمارة مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، وبناء على توصية لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى للإعلام، وفق البيان.

وفي أيلول/سبتمبر 2017، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن إطلاق شبكة “we” لتقديم خدمات الهاتف المحمول والجيل الرابع (4g) داخل سوق الاتصالات المصرية.