شاهد.. هل لقناة الجزيرة القطرية علاقة بانفجار الإسكندرية؟(فيديوغرافيك)

أعلنت الداخلية المصرية، اليوم السبت، أن عبوة ناسفة انفجرت تحت سيارة بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، شرقي الإسكندرية؛ ما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة أربعة آخرين.

وقال بيان لمركز الإعلام الأمني بالوزارة: “انفجرت عبوة ناسفة موضوعة أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية، أثناء مرور اللواء مدير أمن الإسكندرية مستقلاً سيارته”.

ـ الهجوم أدى إلى انجار عنيف أوقع قتيلا و4 مصابين.

ـ الهجوم تم أثناء مرور مدير أمن (محافظة) الإسكندرية من المكان مستقلا سيارته.

ـ نشطاء ربطوا بين الهجوم وتقرير لقناة الجزيرة القطرية اعتبر تحريضا على العنف في مصر.