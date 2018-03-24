الداخلية المصرية تعلن تفاصيل حادث انفجار الإسكندرية

قالت وزارة الداخلية المصرية، اليوم السبت، إن عبوة ناسفة انفجرت تحت سيارة بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، شرقي الإسكندرية، أثناء مرور مدير أمن المحافظة؛ ما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة أربعة آخرين.

وذكر بيان لمركز الإعلام الأمني بالوزارة: “انفجرت عبوة ناسفة موضوعة أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية، أثناء مرور اللواء مدير أمن الإسكندرية مستقلاً سيارته”.

وتابع: “أسفر ذلك عن استشهاد أحد أفراد الشرطة وإصابة أربعة آخرين، وحدوث تلفيات ببعض السيارات المتوقفة على جانبي الطريق”.

وأوضح البيان، أن “القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية انتقلت على الفور إلى محل الواقعة، وجار استكمال الفحص للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة”.

ونقلت صحيفة اليوم السابع المصرية عن مصدر أمني (لم تسمه) قوله: “إن عبوة ناسفة تزن 8 كيلوغرامات مواد شديدة الانفجار، تم وضعها أسفل سيارة كانت متوقفة أمام أحد الفنادق بشارع المعسكر الروماني بمحافظة الإسكندرية، أثناء مرور اللواء مدير أمن الإسكندرية مستقلًا سيارته”.

وأوضح أنه “نتج عنها تهشيم 7 سيارات وحوائط الفندق و3 عقارات مجاورة”.