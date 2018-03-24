مصر.. مقتل شرطي وإصابة أربعة في انفجار سيارة مفخخة بالإسكندرية

قتل شرطي مصري وأصيب 4 آخرون، اليوم السبت، بعد انفجار عبوة ناسفة وضعت تحت إحدى السيارات بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية شمال البلاد، حسب بيان للداخلية المصرية.

وكان انفجار وقع، في وقت سابق السبت، بأحد شوارع مدينة الإسكندرية الساحلية (شمال مصر)؛ وسط أنباء عن استهداف سيارة مفخخة لموكب مدير أمن المحافظة، اللواء مصطفى النمر.

ووكانت وسائل إعلام مصرية نقلت عن مصادر بوزارة الصحة، أن شخصًا قتل وأصيب اثنان آخران في حادث الانفجار، دون مزيد من التفاصيل.

وتداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورًا تظهر جانبًا من الانفجار وبعض الأضرار الناجمة عنه.

قنبلة فى سيارة انفجرت داخل شارع المعسكر الرومانى فى #اسكندريه وقريبة من فندق تيوليب جدا بتاع الجيش #الاسكندرية pic.twitter.com/PdlXwSCDvg — Ahmed Toldo (@atoldo13) March 24, 2018