مصر.. إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق 133 متهمًا بأحداث شغب

أوصت نيابة النقض في مصر، اليوم الجمعة، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والمؤبد بحق 133 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث شغب مطاي“.

وقبلت نيابة النقض الطعن المقدم من المتهمين في القضية (رقم 8473 لسنة 2013) جنايات مطاي والمقيدة برقم (1842 لسنة 2013) كلي شمال المنيا.

وشملت توصية النقض “إلغاء حكم الإعدام بحق 12 متهمًا، وحكم المؤبد بحق 119 متهمًا، وبالمشدد 10 سنوات لمتهمين آخرين”، داعيةً محكمة النقض إلى إعادة محاكمتهم بدائرة أخرى في وقت لاحق.

وكانت محكمة جنايات المنيا جنوب مصر أصدرت في آب/ أغسطس الماضي أحكامًا بالإعدام والسجن بحق 133 متهمًا؛ لاتهامهم بالقتل العمد والتجمهر واستعراض القوة، ومقاومة السلطات.