السيسي من سيناء: “سنحتفي قريبًا بالنصر على خوارج العصر”

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إن بلاده “ستحتفل قريبًا بالنصر على خوارج العصر”، في إشارة منه إلى المجموعات المسلحة التي يشن الجيش المصري حملة مسلحة ضدها بسيناء.

وجاء ذلك خلال زيارة قام بها السيسي، اليوم الجمعة، لإحدى القواعد الجوية بسيناء، مسرح العملية الشاملة “سيناء 2018”.

والتقى السيسي خلال الزيارة عددًا من ضباط ورجال القوات المسلحة والشرطة المشاركين في العمليات العسكرية، التي تقوم بها الأجهزة الأمنية “للقضاء على الإرهاب”.

وقال الرئيس المصري، في كلمة مقتضبة أمام الضباط والجنود: “سنأتي هنا قريبًا للاحتفال بالنصر على خوارج هذا العصر”.

وفي 9 شباط/ فبراير الماضي، أعلن الجيش المصري انطلاق خطة “المجابهة الشاملة”، بتكليف رئاسي، تستهدف عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي، مواجهة عناصر مسلحة في شمال ووسط سيناء (شمال شرق) ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.