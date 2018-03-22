الداخلية المصرية تعلن حالة الاستنفار لتأمين الانتخابات الرئاسية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، حالة الاستنفار القصوى لبدء تنفيذ خطة لتأمين الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الاثنين المقبل الـ 26 من مارس/ آذار الجاري.

وعقد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار اجتماعًا مع مساعدي الوزير والقيادات الأمنية بالوزارة؛ لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة من داخل مركز المعلومات وإدارة الأزمات بمقر وزارة الداخلية.

وتابع وزير الداخلية، وفق بيان للوزارة، استعدادات أجهزة الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسة والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مراجعة محاور خطط تأمين مقار اللجان الانتخابية وإجراءات السيطرة على الطرق الرئيسة والمحاور المؤدية إلى مقرات اللجان من خلال عدد من الدوائر الأمنية.

ووجه وزير الداخلية بدعم الخطط الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات تدخل سريع، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات الأمنية داخل وخارج المدن المصرية والطرق والمنافذ، وتفعيل نقاط التفتيش والتمركزات الثابتة والمتحركة على المحاور كافة.

وتتضمن خطة التأمين اتخاذ إجراءات تأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بالمحافظات ومواجهة العناصر الخارجة على القانون كافة، والتعامل بحزم وحسم مع أي محاولات لإشاعة الفوضى بالشوارع والميادين وفقًا للقانون لمنع أي محاولة للاعتداء على المنشآت الشرطية أو الحكومية، والمتابعة من خلال غرف العمليات بمديريات الأمن في أنحاء الجمهورية كافة.

وشدد وزير الداخلية على أن “أجهزة الوزارة ستواجه أي محاولات للمساس بسير العملية الانتخابية أو الاعتداء على المنشآت الهامة أو الحيوية”، بالإضافة إلى تكليف جميع قيادات المديريات بالتواجد الميداني من خلال مداومة المرور لمتابعة الحالة الأمنية بأنحاء المدن والإخطار الفوري بأي ملحوظات.