منافس السيسي: سأغلق جامعة الأزهر إذا فزت بالانتخابات الرئاسية

قال المرشح للانتخابات الرئاسية في مصر، موسى مصطفى موسى، إنه في حال فوزه بالانتخابات، سيُغلق جامعة الأزهر، وسيوزع طلابها على باقي الجامعات المصرية.

وأوضح موسى في تصريحات تلفزيونية، أن “إغلاق جامعة الأزهر سيكون بهدف القضاء على الفكر المتطرف”، مشيرًا إلى أن “الجامعة يتحكم فيها شيخ الأزهر، وهو ما لا يليق بالعملية التعليمية في مصر“.

من جانب آخر، كشف موسى عن حجم الإنفاق الدعائي لحملته الانتخابية، قبيل أيام من انطلاق عملية التصويت المقررة في الـ26 من الشهر الجاري.

وبين أن حملته أنفقت ما يقرب من 15 مليون جنيه على الحملة الدعائية من خلال طبع ملايين المطبوعات، نافيًا أن يكون قد تلقى أي تمويلات أو دعم من أي أطراف.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات للمرشح الرئاسي تلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين وفي حدود محددة، لم تحدد سقفها، فيما أتاحت للمرشح أو موكليه وحملته الانتخابية الترويج للمرشح عن طريق الاجتماعات أو الندوات العامة أو الحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام.