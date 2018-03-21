حظر نشر استطلاعات الرأي عن الانتخابات الرئاسية في مصر

قررت اللجنة الوطنية للانتخابات في مصر اليوم الأربعاء، حظر نشر أو إذاعة أي استطلاعات رأي بشأن انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها 26 من شهر مارس الجاري.

ووفق بيان مقتضب، فقد دعت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الجهات بضرورة التزامها بعدم نشر استطلاعات الرأي حول انتخابات الرئاسة، خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.

يشار إلى أن قرار الهيئة رقم 17 لسنة 2018 بشأن ضوابط إجراءات استطلاعات الرأي وتناولها إعلاميًا بالانتخابات الرئاسية، تمنح الجهات المتخصصة في مجال إجراء استطلاع الرأي- بناء على طلبها- تصريحًا بإجراء استطلاع حول انتخابات الرئاسة، وفقًا لعدد من الشروط، وهي أن تكون ذات خبرة في هذا المجال ومشهودًا لها بالحيادية.

كما نص القرار على أن تلتزم وسائل الإعلام والجهات المرخص لها بالعمل في مصر، بأن لا تذيع أو تنشر استطلاعات رأي حول الانتخاب، إلا إذا جاءت مطابقة للأصول المهنية، ويجب أن تتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع عدد من الأمور منها؛ المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به، والجهة التي تولت تمويله، وحجم العينة التي وجهت لها الأسئلة، ومكانها إن كان في الحضر أو الريف، وأيضًا أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن، والأسئلة التي اشتمل عليها، وطريقة جمع بياناته.

وتجرى الانتخابات بدءًا من الإثنين المقبل الموافق 26 آذار مارس وتستمر حتى الأربعاء 28 من الشهر نفسه، حيث ستُعلن نتيجة الانتخابات في 2 نيسان أبريل، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة ستُجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من الشهر نفسه بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستُجرى الإعادة من 24 إلى 26 نيسان أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من أيار مايو.