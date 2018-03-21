السيسي يحذّر وزراءه من حكومة “نسائية” محتملة ويطالب الشعب بالانتخاب (فيديو)

حذّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وزراءه من احتمالية لجوئه لتعيين حكومة كاملة من النساء، مشيرًا إلى أن نسبة التمثيل النسوي في الحكومة وصلت إلى 20%، لكن الدولة تطمح إلى زيادة تلك النسبة.

وقال السيسي في كلمته باحتفالية “المرأة والأم المثالية” اليوم: “أنا أحذر الحكومة، ممكن فجأة تلاقوا الحكومة كلها بقت سيدات”، لافتًا إلى أن الكفاءة والأمانة والإخلاص والشرف هي معايير تولي أي منصب في الحكومة.

وأعلن السيسي عزم الحكومة تغليظ عقوبات العنف ضد المرأة، إلى جانب توفير إجراءات الحماية الاجتماعية للمرأة المعيلة، من خلال مشروعات التمكين الاقتصادي، مشددًا على مساعدة كافة النساء في مصر.

وشدد على اعتماده على المرأة المصرية في العمل التنفيذي، مضيفًا: “المرأة صوت الضمير النابض بالوطنية، أنتظر منها الكثير لهذا الوطن، واجعلن العالم ينصت لصوت المصريين في إجلال وتقدير”.

الانتخابات

من جهة أخرى، دعا السيسي المصريين إلى المشاركة في الانتخابات التي تجري الأسبوع المقبل، ليثبتوا للعالم أن مصر يحكمها شعبها، في الوقت الذي نفى فيه أي دور له في استبعاد منافسين محتملين.

ويخوض السيسي الانتخابات الرئاسية التي تجري بين 26 و28 آذار/مارس الجاري، أمام منافس لا يشكل تحديًا حقيقيًا له، بعد أن تم استبعاد المرشحين المحتملين الذين يتمتعون بثقل سياسي.

وقال إنه “يريد أن تنزل الناس كلها للمشاركة في الاقتراع حتى لو قالوا لا”، لاستمراره في الرئاسة التي تولاها في 2014 بعد قرابة عام من إطاحته بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، عندما كان وزيرًا للدفاع، إثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيله.

وأضاف: “لو نزل شعب مصر وقال لا فهذا أمر عظيم وينفذ فورًا، نريد أن نعطي المثل ونؤكد للعالم أن هذا البلد يحكمه شعبه”، متسائلًا: “كيف سنؤكد ذلك إلا بأن ينزل الشعب ويقول نحن موجودون، والدنيا كلها ترانا، ونقول نحن نفعل ما نريد وما نقرره يتم تنفيذه”.

وأكد أنه “لا علاقة له بتراجع أي مرشح عن خوض السباق، فأنتم تتحدثون معي في أمر لا ذنب لي فيه بالمرة”.

وأردف السيسي قائلًا: “أنا كنت أتمنى أن يكون موجودًا معنا منافس واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة من أفاضل الناس، وأنتم المصريون تختارون كما تشاؤون”، موضحًا أن “سبب عدم وجود مرشحين متعددين هو أننا لسنا جاهزين بعد”.