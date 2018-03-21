بعد اتهامه بالفساد.. مصر تلغي التحفظ على أموال وزير الزراعة الأسبق يوسف والي

قضت محكمة مصرية اليوم الأربعاء، بإلغاء قرار التحفظ على أموال وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، وقرار منعه من التصرف فيها.

وكانت النيابة العامة، قررت التحفظ على أموال وزير الزراعة الأسبق وأفراد أسرته عام 2011، بتهمة فساد في وزارة الزراعة.

ويسمح الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، لوزير الزراعة الأسبق وأفراد أسرته بالتصرف في أمواله.

وفي تموز/ يوليو الماضي، قرر جهاز الكسب غير المشروع حفظ التحقيقات في قضية استغلال النفوذ وتضخم الثروة المتهم فيها يوسف والي، عقب ثبوت سلامة ذمته المالية، وعدم حصوله على كسب غير مشروع.

ويعتبر يوسف والي، من أحد قيادات الحزب الوطني المنحل، قبل أن يتدرج في مناصب داخل وزارة حتى تولى الوزارة بضع سنوات، لكنه خرج من الوزارة بعد اتهامه باستخدام مبيدات زراعية محظورة دوليًا وتؤدي للإصابة بمرض السرطان.