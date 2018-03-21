مصر تضخ استثمارات بـ4 مليارات جنيه لتنمية شمال سيناء

كشفت محافظة شمال سيناء المصرية، أن الحكومة ستضخ استثمارت ومشروعات لتنمية المحافظة في عدة مجالات بقيمة إجمالية تبلغ نحو 4 مليار جنيه.

وأوضح محافظ شمال سيناء اللواء السيد حرحور، أن المحافظة تعمل على تنفيذ نحو 100 مشروع في مختلف القطاعات لرفع معدلات التنمية بتكلفة تتجاوز مليارين و150 مليون جنيه.

وأضاف أن “الأرقام السابقة يضاف إليها استثمارات الحكومية للوزارات والجهات المركزية على أرض المحافظة بقيمة تبلغ نحو مليار و889 مليون”.

ولفت إلى أن المشروعات الجديدة تشمل إنشاء 1700 وحدة سكنية، و3 مستشفيات مركزية، وإحلال وتجديد شبكة مياه العريش، وإنشاء عدة صالات لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، إلى جانب إنشاء محطات تحلية لمياه البحر ومياه الآبار، ومشروعات للصرف الصحي، ومجموعة مدارس ومساجد ووحدات صحية جديدة.

وأشار إلى أن ميزانية الخطط الاستثمارية بالمحافظة جرى تقسيمها إلى عدة محاور بينها 264.5 مليون على محاور التنمية الأساسية، بالإضافة إلى وجود اعتمادات مالية أخرى لإنشاء سوق في المنطقة الصناعية بالعريش.

وتعالت خلال الفترة الأخيرة أصوات مصرية تنادي إلى زيادة معدلات التنمية في المحافظة في ظل التخوف من تمدد الإرهاب بالمحافظة.

وفي 9 فبراير/شباط الماضي، أعلن الجيش المصري انطلاق خطة “المجابهة الشاملة”، بتكليف رئاسي، تستهدف عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي، مواجهة عناصر مسلحة في شمال ووسط سيناء (شمال شرق) ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.