السيسي يكشف سر تمسكه بـ”الخاتم” وغضب أبنائه منه (فيديو)

كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، سر تمسكه بارتداء “الخاتم”، في يده اليسرى، حيث يحرص على الظهور به دائمًا، دون أن يتخلى عنه في أي ظهور رسمي طوال السنوات الماضية.

وقال الرئيس المصري في حوار مع المخرجة ساندرا نشأت، الذي أذيع على عدة قنوات فضائية مساء الثلاثاء إن الخاتم يمثل له قيمة عظيمة، واصفًا إياه بأنه “هدية من حد غالي علي قوى، ومن ساعتها معايا، هدية من والدي”.

وعن الأجواء الأسرية بينه وبين أولاده، وغضبهم منه بسبب انشغاله، بعد توليه المسؤولية، قال الرئيس إن أولاده يغضبون حال اتخاذه أي قرارات تتسبب في غضب شعبي، في إشارة منه إلى قرارات الإصلاح الاقتصادي التي تسببت في غلاء الأسعار خلال الفترة الماضية.

وذكر السيسي بأن أولاده لا يحبون أن يغضب منه الناس، في الوقت الذي نفى فيه إمكانية التنزه أو قضاء وقت “فسحة” مع أسرته، رغم أن هذا الوقت كان قليلًا أيضًا قبل توليه المسؤولية.

وعن الأسرة التي نشأ فيها، قال الرئيس: “أنا من أسرة متدينة بتدين المصري الطبيعي، وبنصلي ونصوم ونعرف العيب والحلال والحرام، ووالدتي كانت علاقتي بها غير عادية”.

وبشأن اهتمامه بالمرأة المصرية، وحرصه على تمكينها في كل القطاعات، قال الرئيس المصري إن هذا الاهتمام نابع من تجربته الشخصية، حيث كانت تجربته مع المرأة كأم أو زوجة جيدة للغاية، بعكس من يتخذون مواقف عكسية من المرأة نتيجة تجربة سيئة أو ما شابه ذلك.