السيسي: لم أستشر أحدًا في 3 يوليو.. ومصر الآن في نهاية المرحلة الصعبة (فيديو)

قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، إنه لم يستشر أحدًا في قرار 3 تموز/ يوليو الذي اتخذه العام 2013، عندما ظهر في خطاب للشعب معلنًا تنحية الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم؛ نزولًا على رأي الجماهير التي خرجت غاضبة ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين.

وأشار السيسي، في حوار مع المخرجة ساندرا نشأت، الذي أذيع على عدة قنوات فضائية مساء اليوم، إلى أنّه كان يتمنى أن تنزل جماعة الإخوان على رأي الجماهير، وتجرى انتخابات رئاسية مبكرة، قائلًا: “أنا مكلمتش حد في قرار 3 /7، لأن في المواقف دي بكلم ربنا بس، وربنا هو المطلع”.

وأضاف الرئيس المصري أنّه “نام يوم خطاب الثالث من يوليو الساعة واحدة صباحًا، وقد اشتدت الأحداث والتظاهرات الغاضبة”، متابعًا: “كنت أتصور لو كان الإخوان لديهم تقدير جيد للمواقف، كانوا قرروا إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ونترك الناس تحكم، وتقول دي مؤامرة أم إرادة شعب”.

وأوضح السيسي أن “مصر بدأت حصد جهود الأعوام الماضية وأنها الآن في نهاية مرحلة تثبيت الدولة”.

وقال إن “محاربة الإرهاب في سيناء لا تقتصر على القوات المسلحة والشرطة فقط، وإنما من خلال تنمية سيناء”.

وأضاف: “أقسم بالله لو أملك 3 تريليونات دولار أتبرع بهم لبناء بلدي مصر”.