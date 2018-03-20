قبيل “يوم الأم”.. جزار عربي يعود من أوروبا ليقتل والدته

قبل ساعات من الاحتفال بيوم الأم الذي يصادف غدًا الأربعاء، أقدم جزار مصري على قتل والدته، طعنًا بالسكين، بعد خلافات عائلية بينهما، إذ لفظت المجني عليها أنفاسها الأخيرة بمجرد وصولها المستشفى.

بدأت الواقعة ببلاغ إلى رجال الأمن بمركز شرطة “تلا” في محافظة “المنوفية” من المستشفى، يفيد بوصول سيدة 56 عامًا، غارقة في دمائها، إذ توفيت خلال دقائق.

وانتقل رجال الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتبين وفاة المجني عليها ببضع طعنات متفرقة في أنحاء جسدها، نتيجة طعنها من قبل نجلها 35 عامًا، العائد منذ أيام من إيطاليا، حيث يعمل “جزارًا”.

وألقى رجال الأمن القبض على المتهم، وتمت إحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة القضية، والتصريح بدفن الجثة، عقب الانتهاء من إعداد التقرير الطبي.